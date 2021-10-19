隨著疫情趨緩，近期政府推動許多稅法修改，包括「生技醫藥產業發展條例」修正草案、「稅捐稽徵法」部分條文修正草案，以及為配合「信託法」部分條文修正草案，同步推動「所得稅法」及「遺產及贈與稅法」部分條文修正草案。

為此，KPMG安侯建業19日舉辦「2021最新稅改發展及影響」線上研討會，針對稅務議題分享。

行政院日前通過「生技醫藥產業發展條例」修正草案，將租稅優惠再延10年至民國120年底，並修正法案名稱為「生技醫藥產業發展條例」，適用範圍，增加新劑型製劑、精準醫療、再生醫療、數位醫療，以促進醫療與跨域整合；業務類型將受託開發製造（CDMO）納入，新增設備之投資抵減，開啟研發製造與受託製造兩類並重；員工獎酬或技術入股而取得之新發行股票或認股憑證，符合條件者，得於轉讓時以「轉讓價」或「股票取得之時價或價格」擇低課稅，讓企業更容易攬才留才；而違反環保、勞工或食安衛生等相關法律規定的生醫公司，增訂申請適用租稅優惠之限制，及研發支出的投資抵減率自35％調降為25％，促進社會責任及稅基公平。

KPMG安侯建業安侯建業執業會計師游雅絜指出，此草案將現行我國的租稅優惠措施，多已納入其中。而且在租稅的抵減上，此條例與國內其他的租稅優惠措施最大的不同，就是租稅抵減的時點。考慮到生醫產業可能在投入初期沒有應納稅額，所以特別規範，抵減稅額之起點，是從有應納營利事業所得稅的年度開始，對生技醫藥公司本身及其法人股東，有更實質的幫助。

另對於個人股東而言，如果是投資興櫃的生技醫藥公司，符合條例規定條件及持股年限者，除可按投資金額50％自持有期間屆滿3年之當年度起2年內自個人綜合所得總額扣除外，在處分股票時，也不用列為所得基本所得額課徵。無論是生技業者或投資人，可深入瞭解法規適用之實質內涵與後續影響，才能掌握產業發展的時機。 KPMG安侯建業稅務投資部會計師黃彥賓則表示，行政院院會已於今年4月15日審查通過「稅捐稽徵法」部分條文修正草案，而其修法有三大重點：減輕納稅負擔、維護租稅公平、退稅期限統一。

其中眾所矚目「名醫逃漏稅條款」及「陳長文條款」也在修正的範圍內，有關前者的修正，將「刑事罰」大幅提高，應可有效解決「刑事罰優先於行政罰」致「行政罰」課不到稅的問題。至於後者的修正，將可歸責於稽徵機關錯誤退稅案件的退稅期間明訂為10年，相較於現行法並無退稅期限之限制，是否有限縮納稅者權利問題，不無疑慮。黃彥賓提醒，不論該法未來是否修正通過，近期最高行政法院大法庭裁定已認定「陳長文條款」應受10年消滅時效限制，因此納稅者如發現有類此溢繳稅款的狀況時，應盡早提出退稅申請，以免逾期而喪失退稅權益。

針對信託法實施，截至目前已成立有逾200多個公益信託，合計總資產也已超過新台幣800億元，規模甚鉅。KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師洪銘鴻表示，公益信託之原始設計理念是為實現社會公共利益而生，同時透過租稅獎勵措施鼓勵民間多加參與公益事務，但經過多年實務運行後發現，部分公益信託投入公益事務之支出偏低，又有部分公益信託被戲稱淪為投資或控股公司。為敦促公益信託積極從事公益，法務部提出「信託法」修正草案，對公益信託之受託人、信託財產之類型及其管理運用、公益信託依信託本旨辦理信託事務之年度支出比率、中央目的事業主管機關權限之強化等納入修正。

洪銘鴻指出，財政部為因應信託法修正及實務需要，並落實政府提供租稅優惠之政策目的，檢討公益信託稅制，推動所得稅法與遺產及贈與稅法部分條文修正，對公益信託提供更完善之監督及管理機制。洪銘鴻提醒，高資產家族透過信託作為傳承工具已蔚為風潮，而信託也的確是家族傳承的有效工具之一，惟家族傳承的過程中除了要思考有哪些工具可運用外，尚有許多關鍵因素需要通盤思考，才能達到家族永續的目標。

(時報資訊)