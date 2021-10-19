【時報記者王逸芯台北報導】MOSFET(金氧半場效電晶體)今年在疫情關係，加上年中馬來西亞疫情衝擊下，行情大好，儘管目前馬國已陸續恢復，但多以車用市場為主，消費、工業用等還是缺口很大，TrendForce就預計，整體MOSFET市場明年規模將達100億美元。台系MOSFET概念股有杰力(5299)、大中(6435)、尼克森(3317)以及富鼎(8261)，今年營運也均交出亮眼成績單，預計明年在MOSFET市場持續成長下，營運仍有發揮空間。

目前由於晶圓代工產能緊缺、新冠肺炎疫情影響，MOSFET交期普遍延長至26周以上，甚至最長達52周，顯示市場需求強勁，產品報價也逐漸提高。根據TrendForce研究顯示，MOSFET、IGBT與Bipolar屬於功率半導體元件(電晶體領域)，用來做為半導體開關，其中MOSFET長年占比超過五成，2020年占52.9%，2021年由於市場需求旺盛，占比有望小幅提升至54.2%。

TrendForce表示，2020年全球MOSFET市場規模為79億美元，與2018、2019年相近，2021上半年由於消費性電子市場需求居高不下，MOSFET無論是在出貨量或平均售價皆有成長，2021年整體市場規模將達97億美元，年成長22.8%。

展望2022年，TrendForce進一步表示，消費電子市場需求預計持穩，車用市場將接續消費電子市場需求，成為MOSFET成長主要推動力，整體MOSFET市場規模將達100億美元。

TrendForce也預估，MOSFET成長強勁工業應用最多MOSFET是功率半導體元件最大市場，穩定性優良，適用於AC/DC Converter、DC/DC Converter、Power Stage等，因此常用於工業、汽車、消費性電子、通訊、運算等領域。從功率半導體元件市場來看，用於工業領域比重最高，包括電機控制、軌道交通、無線電力供給、能源控制、智慧電網等領域，占比長期大於三成，預計2021年將達35%；再來則是汽車應用占29%，將隨著新能源車/電動車發展讓車用、高壓MOSFET市場逐漸擴大。此外，消費性電子在2021年因筆記型電腦、智慧型手機、穿戴裝置、快充頭等需求提高，占比也達18%，而通訊、運算領域分別占10%與7%。

(時報資訊)

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