根據TrendForce調查顯示，隨著NAND Flash（快閃記憶體）採購動能進一步收斂，第四季合約價將轉為小幅下跌0~5％，終止僅兩個季度的上漲週期。面對市場後續走勢以及供應鏈長短料問題將影響供給方的擴產規劃，而後續的需求走勢仍是觀察指標。以目前來看，NAND Flash供應商對於2022年的擴產規劃似乎有收斂態勢，預估供給位元年增長率約31.8％；而需求位元年成長幅度為30.8％，在需求成長收斂，而在供應商針對高層數產品的激烈競爭下，將使2022年整體NAND Flash市場進入跌價週期。
以NAND Flash的供給面來看，2021年在需求大幅增長的狀況下，推動客戶高速轉進更高層數，也因此數度推升供應商的供給規劃，供給年增長幅度近40％，由於基期偏高以及對明年需求展望較弱，預估明年整體NAND Flash供給位元成長僅約31.8％。
以NAND Flash的需求面來看，今年智慧型手機、筆電、伺服器出貨量的增長力道均表現強勢，也相對墊高2021年的基期，使得2022年生產或出貨量要出現大幅成長的難度增加。除此之外，品牌採購端仍苦於長短料問題，但以NAND Flash產品而言，供給相對健康，也使得其庫存量逐步上升，壓抑採購端後續的備貨動能。預估2022年NAND Flash需求位元年增長率約30.8％，低於供給端的增長速度。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：