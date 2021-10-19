【時報記者沈培華台北報導】市場研調機構TrendForce表示，隨著NAND Flash採購動能進一步收斂，第四季合約價將轉為小跌0~5%，終止僅兩個季度的上漲周期。隨著需求成長收斂，預料2022年NAND Flash市場需求成長低於供給增幅，將進入跌價周期，估平均銷售單價將下滑逾18%。
根據TrendForce調查顯示，第四季合約價將反轉走跌；後續的供給及需求為觀察指標。目前來看，NAND Flash供應商對於2022年的擴產規畫似乎有收斂態勢，預估供給位元年增長率約31.8%；至於需求位元年成長幅度為30.8%，在需求成長收斂，但在供應商針對高層數產品的激烈競爭下，將使2022年整體NAND Flash市場進入跌價周期。
以NAND Flash的供給面來看，2021年在需求大幅增長，推動客戶高速轉進更高層數，因此數度推升供應商的供給規畫，供給年增幅度近40%，由於基期偏高以及對明年需求展望較弱，預估明年整體NAND Flash供給位元成長約31.8%。
NAND Flash的需求面來看，今年智慧型手機、筆電、伺服器出貨量的增長力道均表現強勢，也墊高2021年的基期，加上品牌採購端仍苦於長短料問題，但以NAND Flash產品而言，供給相對健康，也使得庫存量逐步上升，壓抑採購端後續的備貨動能。預估2022年NAND Flash需求位元年增長率約30.8%，低於供給端的增長速度。
2020年開始，受惠於疫情推升電子產品以及雲端需求，整體需求位元增長表現亮眼，也因此NAND Flash產值連續兩年都呈現超過20%的增長。展望2022年，因基期墊高，需求增長幅度收斂，恐進入下一輪的跌價周期，平均位元銷售單價預期將下滑逾18%，抵銷位元出貨的成長，使得2022年NAND Flash產值估僅成長約7%，可能成為近三年成長率最低的一年。
以各運用來看，預期2022年來自智慧型手機領域的需求位元增長約28.5%，比起數年前動輒近30%的幅度已明顯下降。
筆電方面，2022年在疫苗覆蓋率逐漸普及的情形下，全球各國將逐步解封，筆電訂單在經歷2021的高峰後進入調整，預期2022年client SSD需求位元增長率僅23.2%，較2021年出現明顯下滑。
伺服器方面，2022年將受惠於CSP業者持續拉高出貨量，全年伺服器整機出貨量可望再成長4.5%。AI及大數據運算等需求持續增長，也帶動enterprise SSD的平均搭載容量成長力道較往年突出，2022年將在Intel Sapphire Rapids新平台的加入之下，有望引入PCIe Gen5的支援，預期平均容量受傳輸速度的提升而再度增長33.5%。
(時報資訊)
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