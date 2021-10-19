【時報-台北電】因受美國疲弱的工業生產統計數據影響，致美元疲弱下跌，使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，加上全球第二大生產國秘魯，境內第四大礦場在談判破裂後供應中斷的擔憂也支撐銅價上揚。

周二(10/19)截至台北時間13:40，倫敦金屬交易所(LME)三個月指標期銅上漲0.88%，報每公噸10,286美元，盤中最高一度觸及每公噸10,320美元高點。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）

(時報資訊)