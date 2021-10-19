【時報-台北電】因受美國疲弱的工業生產統計數據影響，致美元疲弱下跌，使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，加上全球第二大生產國秘魯，境內第四大礦場在談判破裂後供應中斷的擔憂也支撐銅價上揚。

周二(10/19)截至台北時間13:40，倫敦金屬交易所(LME)三個月指標期銅上漲0.88%，報每公噸10,286美元，盤中最高一度觸及每公噸10,320美元高點。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）

(時報資訊)

#銅價 #LME

重要商品行情

（更新：2021/10/19）
紐約近月RBOB汽油
2.4866 +0.00
芝加哥近月黃豆
1221.5 +3.75
芝加哥近月玉米
532.75 +7.00
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紐約近月黃金
1765.7 -2.60
紐約近月輕質原油
82.44 +0.16
BDI綜合指數
4732 -122.00
倫敦三個月期銅
10196.00 -85.00
日本近月RSS3橡膠
208.70 -1.60
紐約近月棉花
107.04 -0.29
倫敦三個月期鎳
19997.00 -23.00
倫敦近月布蘭特
84.33 -0.53

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