受累於全球晶片荒持續抑制汽車業產能、以及上月艾達颶風對製造業的影響，美國9月工業生產創7個月以來最大降幅，進一步凸顯供應鏈吃緊對經濟成長的衝擊。

根據聯準會周一公布，9月製造業產出月減0.7％，寫下今年2月以來最大衰退。8月的工業生產由原先公布的增長0.2％調整為縮減0.4％。此為2020年4月以來第二次出現工業生產連降兩個月的情況，當時因第一波疫情爆發，許多非必要企業皆強制關閉以遏止病毒擴散。

最新工業生產數據遠遜於市場預期。路透調查經濟學家看法，原估增長0.1％。

凱投宏觀（Capital Economics）資深美國經濟學家皮爾斯（Michael Pearce）表示，颶風造成生產受阻和氣候因素會消失，但勞工與產品短缺卻惡化，在未來幾月和幾季繼續波及製造業產能。

汽車產業生產繼8月銳減3.2％後，9月又驟降7.2％。微晶片短缺迫使車廠減產。此外，港口缺口也導致物流阻塞，延宕原物料運送。

(時報資訊)