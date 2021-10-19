雖然大陸江蘇、安徽等地區前期停產裝置復產，但河南鄭州地區輪停輪休方案通知，引發市場對河南地區純鹼生產水平下降擔憂，催化純鹼價格穩步上移。目前河南部分企業裝置已出現停車或減量現象，後期純鹼供應量或受影響，供給端短期依舊存在支撐。東鹼（1708）營運添利。
東鹼硫酸鉀產線數達14條，年產15萬噸，營收占比45％；另有15艘船全輕便型船的散裝航運船隊，營收比約35％，都以期約出租中，營運穩健；純鹼貿易營收佔比則約20％。
河南鄭州地區出台2021年迎峰度冬III級輪停輪休方案通知，其中涉及當地玻璃及深加工行業，後期關注政策執行力度；另，純鹼生產也受到限電政策影響而有所波動。
分析師表示，大陸純鹼企業庫存總量小幅下降；其中，輕質鹼庫存降幅達7.7％。目前純鹼供給端繼續下降，輕質鹼替代燒鹼作用也持續存在，純鹼企業產銷較好，多數企業封單不報價，市場階段性貨源偏緊現象依舊存在，現貨價格大幅上漲。在河南地區限電政策進一步升級情況下，預計純鹼期貨市場走勢依舊偏強運行，價格穩步上移。
全球經濟復甦態勢明顯，農產品價格漲勢強勁，進一步推動化肥價格走高。受惠化工、航運事業持穩增溫，東鹼5月獲利達第一季65％，第二季季增翻倍躍進，EPS0.57元；上半年EPS0.8元，順利超越去年全年0.76元。
東鹼航運部門主要區域以新加坡為主，占比達36.44％；其次為丹麥，約31.26％；澳洲占比11.79％、巴拿馬占10.27％，其他約10.22％。
(時報資訊)
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