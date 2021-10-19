【時報-台北電】中鋼(2002)110年9月份自結合併營收及稅前盈餘，自行結算110年9月份之合併營業收入419億8166萬8千元；自行結算合併稅前淨利89億3582萬元。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

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