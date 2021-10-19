【時報編譯張朝欽綜合外電報導】英國最大零售連鎖超市特易購(Tesco)將在周二於倫敦啟用其首家的免結帳商店，顧客將再無須掃描商品和無須與結帳櫃台互動之下，完成購物和支付行為。
特易購在High Holborn的快速商店推出該「GetGo」服務之前，其實已經在該公司位於倫敦北部Welwyn Garden市總部內的一家員工商店進行了試點測試，並且早從2019年已進行測試。
顧客可以利用Tesco.com的App登記和實際進入該商店，直接選取需要的商品，然後無須到結帳櫃檯進行任何動作，直接可以走出商店。
商店內攝影機和重量感測器將紀錄顧客挑走的商品，並在顧客離開商店後透過App進行收費。顧客在離開商店幾分鐘就會收到收據。
在特易購該商店服務之前，其他競爭對手例如亞馬遜、Aldi和Morrisons也已推出類似的試驗。
特易購表示，是與Trigo合作推出該項技術。
(時報資訊)
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