【時報記者任珮云台北報導】歷經震盪驚險的第三季，時序進入第四季，中信銀行今天發布投資展望，中信銀認為市場景氣與企業獲利成長速度，以及寬鬆政策程度自高峰落回常態的過程，勢必帶來資產強弱的明顯差異，建議投資人積極檢視投資組合與風險承受度，今（2021）年第四季資產配置，採55╱45股債布局，抵抗股債市場波動，同時掌握景氣復甦創造的投資契機。
中信銀研判，金融市場明（2022年）年聚焦全球央行貨幣政策之變動，包括美國聯邦準備理事會（簡稱「聯準會」）寬鬆政策何時退場，以及後續緊縮政策何時啟動，另一方面，歐洲央行的疫情緊急購債計畫（Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP）明年3月可能結束，全球寬鬆政策陸續退場，顯示疫情對經濟影響程度降低，以及央行總資產擴張程度將放緩而後持平，反映在股市評價面也難以持續擴張。根據過往寬鬆政策退場伴隨的經濟成長，大多對投資環境有利，但市場波動也隨之增加，造成資金效益上的抉擇，全球貨幣政策進入正常化階段及其帶來的利率風險，將加速資產配置挪移與市場波動。
未來半年無論貨幣政策寬鬆程度，或全球景氣與企業獲利成長從高峰回落，都將帶來資產強弱的明顯差異。國家策略方面，成熟市場貨幣政策即將退場，轉由財政政策接棒；新興市場則持續面臨政策上的不確定性，未來12個月的企業獲利動能以成熟國家較高，區域投資策略上，中信銀行建議以成熟國家為主，若從評價面考量，歐洲股市的機會優於美國股市。
產業策略方面，全球貨幣政策進入正常化階段，股市本益比難再大幅擴張，產業股價上行潛力高低，將以企業獲利強弱的基本面投資邏輯為主，因此明年獲利成長相對突出的優勢產業，股價相對具有上行空間。有鑑於過去歷史，本益比持平時期，高利潤率的產業多能帶來較佳報酬，再加上2021年各產業皆有漲價題材，預期2022年利潤率能維持且比疫情前（2019年）更高的產業，股價亦相對具有基本面優勢。中信銀行研判，高利潤的優質獲利成長類股可望有所表現，若加入評價面考量，消費及通訊服務類股表現可望比科技類股穩健。
債券方面，殖利率上升趨勢下，公債仍需保守看待，全球景氣進入循環中段，在基本面復甦的支撐下，有利成熟國家信用債，但建議投資人應限制整體債券部位的存續期間，以規避利率風險。此外因信用利差偏低，債券報酬主要冀望孳息，若期望資本利得，則需挑選具信評調升的標的。新興國家信用債方面，美債殖利率的彈升與美元的走強，都對新興國家貨幣構成壓力，故新興國家信用債的選擇，應挑選具利差空間的新興國家企業債，並避開當地貨幣債。外幣部分，聯準會退場速度快於歐洲央行，利差優勢將主導美元維持緩強趨勢，而與經濟正向連動的商品貨幣，以及政策擾動下具避險性質的日圓，也會有表現機會。
(時報資訊)
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