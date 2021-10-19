英特爾積極重振在半導體業界的龍頭地位，執行長Pat Gelsinger日前更喊話要奪回大客戶蘋果，展現雄心壯志，但蘋果似乎已經堅定自研晶片的戰略路線，周一發表會上推出的新一代M1晶片，被認為是蘋果史上最強大的晶片，蘋果也宣稱其性能遠遠超過使用英特爾或超微晶片的電腦，目前蘋果自研晶片由台積電與三星代工生產。
蘋果周一在第二場秋季發表會上公開新一代M1晶片，包括M1 Pro和M1 Max系列，M1 Pro搭載16核心GPU在運行上比M1晶片快2倍，另外在CPU的運作上則比M1提升70%；M1 Max系列則再升級，GPU來到32核心，效能則是M1晶片的4倍。
蘋果強調兩大新款晶片的性能雖有大幅提升，但耗能卻比競廠筆電還要少70%，且無論是否插電都不會影響CPU及GPU的效能，蘋果晶片部門主管Johny Srouji表示，「這是我們製造過最強大的晶片，M1 Max的晶片功耗比其他高端筆電晶片還要低100瓦，這意味電池續航力會更長。」
日經亞洲評論報導，過去英特爾晶片一直是蘋果電腦的「大腦」，但去年11月蘋果推出M1自研晶片，逐漸擺脫對英特爾的依賴，先前蘋果也曾透露，旗下產品晶片從英特爾完全轉換到自研晶片需要花費約2年左右時間。
投資機構Wedbush Securities旗下分析師Dan Ives在最新的報告中表示，「M1 Pro與Max處理器將是新款Macbook的重要基礎，我們認為這會改變未來的遊戲規則，預計明年有30%的用戶轉為使用升級版本，這將促進該硬體領域的發展。」
路透社報導，蘋果積極推出自研晶片，已勾勒出未來蘋果晶片業務的模樣，市場調查機構Creative Strategies消費技術主管Ben Bajarin表示，跟英特爾的晶片相比，蘋果晶片確實有一些優勢，且隨著更專業級的晶片曝光，這些優勢會更明顯，未來這些功能可能會往下滲透到較便宜的機型。
此外，知名半導體分析師陸行之則表示，英特爾執行長Pat Gelsinger現在應該好好盯著Intel 7 Sapphire Rapids明年一季度量產投片不要再延遲，好好想想如何縮短Intel跟台積電的製程技術及成本差距，在這些還沒準備好之前，別癡心妄想蘋果會回頭。
事實上，蘋果自研晶片已經成功提升Macbook的銷量，今年前9個月Mac的銷售額成長32%，達到260億美元（約新台幣7280億）更加確立蘋果自研晶片的道路。
(時報資訊)
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