（國產建材與世界混凝土科技創新領導的加拿大廠商CarbonCure Technologies Inc.共同合作，引入全台首創的碳礦化混凝土創新科技，提供更環保、更堅固的混凝土。圖／ CarbonCure提供）
將二氧化碳應用到混凝土生產中，有效的達到節能減碳的高效綠環保目標，已成預拌混凝土產業新趨勢。國內預拌混凝土龍頭廠國產建材實業(2504)19日宣布，攜手國際知名混凝土創新科技領導廠商CarbonCure Technologies，導入全台首創的碳礦化混凝土創新科技，未來可提供更環保、更堅固的混凝土，協助客戶打造貨真價實的綠建築。
透過這項合作，國產建材指出，集團也成為CarbonCure Technologies Inc.進入東亞市場的重要合作伙伴。
CarbonCure為全球碳礦化混凝土領域的創新領導廠商，致力採化學方式，從工業排放物捕獲的二氧化碳，轉化為奈米礦物質，並永久嵌入混凝土中。
國產指出，這項科技工藝不僅提高混凝土的抗壓強度，使混凝土生產商能夠提高製造效率，同時減少混凝土的碳足跡。預估每立方米混凝土可減碳達17公斤。
初期，國產指出，集團的汐止廠與台南廠，就會引進該碳礦化混凝土先進技術，開始推動實施，預計兩年內落實到國產全台28座混凝土廠中的21座。
國產建材表示，此次雙方合作除了是「強強聯手」，更是一次志同道合的合作，共同倡議綠色混凝土科技。藉由CarbonCure 獨特的創新技術，可解決與減少全球日益嚴重的碳足跡課題。且在減少整體碳足跡的同時，該創新混凝土科技可為混凝土生產商及建築業帶來可持續性的獲利，並助力建築開發商建構貨真價實的綠建築。
積極投入高強度預拌混凝土及綠建材，近三年來，國產建材的營業毛利率不斷提升；今年、2021年上半年的毛利率已來到17.85％，創歷史新高，比去年同期提升近3個百分點。
(時報資訊)
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