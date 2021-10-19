蔡英文總統19日出席「國家新創品牌NEXT BIG發表會」時強調，政府會成為大家最好的後盾，持續整合資源，鼓勵創新研發，努力打造台灣成為「新創之島」(Startup Island TAIWAN)。

總統也肯定入選的九家企業就是台灣第一批「新創國家隊」，也是台灣下一個世代的創業典範。總統指出，恭喜這九家企業，從全台灣的新創團隊中脫穎而出，成為第一批代表台灣站上國際舞台的指標型新創。這九家企業不但是台灣新創的一時之選，也會是台灣和國際接軌的最佳先鋒。

總統說，台灣的創新實力，近幾年來非常受到國際的矚目和肯定，已經連續兩年入選全球四大「超級創新國」。今年最新的洛桑管理學院評比中，台灣的數位競爭力位居全球第8，也是台灣首度進入全球前10名。在「全國平均總研發人力」項目，台灣也獲得全球第一。

總統說，台灣能有這樣的成績，一方面是國家規劃出全方位的產業戰略藍圖，另一方面，也需要有最優秀的創業家，共同為台灣的新創事業展開更多可能性。

總統表示，政府也積極改善投資環境，修正相關法規，並且開放市場，形成「新創走廊」，讓企業和人才能有更好的發揮空間。這樣的環境吸引很多成功創業家從海外回到台灣，包括YouTube創辦人陳士駿也從矽谷回到台灣，進駐台灣科技新創基地(TTA)，協助國內新創鏈結更多國際資源，也讓國內新創激盪出很多不一樣的火花。

總統指出，隨著AI、5G及AIoT的快速發展，政府已經在今年啟動「亞洲．矽谷2.0」計畫，也整合各部會資源，包括國發基金從2017年推出「創業天使投資方案」以來，截至今年10月15日，總共通過155家企業，總金額為22.5億元。

總統說，政府推出的600億元青創貸款，再加碼250億元，另外，金管會也開設了新創雙板。這些資源都為創業家提供多元資金來源管道，也能加速推動新創事業的發展。

總統認為，有政策的支持，也需要有更多創業家透過創意和行動力，繼續為台灣的新創事業開疆拓土。今天入選的九家企業關注的領域，包括AI、綠能、電商、旅遊、區塊鏈等，顯示出台灣新創已經有很多元的發展。

總統提到，這九位獲得「NEXT BIG」的創辦人，雖然不一定在台灣出生成長，卻都選擇從台灣出發，走向國際，這是台灣的榮幸。展望未來，總統說，政府要把台灣的創新實力，落實到各個產業領域，拓展更大的市場，尋求更多的合作商機。

(時報資訊)