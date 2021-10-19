【時報-台北電】陸股午後齊揚，深成指最有人氣，上漲1%。電力股繼續走高，閩東電力拉升觸板，晶科科技、杭州熱電此前漲停，協鑫能科、江蘇新能、大連熱電、新中港等漲幅居前。豬肉板塊買盤仍在，新五豐、天康生物等多股漲停，新希望、溫氏股份跟漲。食品加工板塊持續拉升，甘源食品漲近7%，雙匯發展、龍大肉食、洽洽食品跟漲。快遞概念股個個競速，申通快遞封漲停，韻達股份漲超7%，圓通速遞、華鵬飛、德邦股份等跟漲。

盤中，滬指報3594.98點，漲0.75%；深成指報14497.27點，漲1.03%；創業板報3295.62點，漲0.58%。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#滬指 #深成指 #創業板

主要市場指數

紐約道瓊
35258.61 -36.15(0.10%)
05:05
S&P500
4486.46 +15.09(0.34%)
05:05
Nasdaq
15021.81 +124.47(0.84%)
05:16
費半指數
3338.78 +24.37(0.74%)
05:16
日經225
29215.52 +190.06(0.65%)
14:15
南韓KOSPI
3029.04 +22.36(0.74%)
17:03
香港恆生
25787.21 +377.46(1.49%)
16:08
上證指數
3593.15 +25.02(0.70%)
15:00
深圳成指
14499.77 +149.75(1.04%)
16:29
英國FTSE
7209.56 +5.73(0.08%)
19:31
法國CAC
6677.76 +4.66(0.07%)
19:31
德國DAX
15498.26 +23.79(0.15%)
19:31

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