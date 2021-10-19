【時報-台北電】陸股午後齊揚，深成指最有人氣，上漲1%。電力股繼續走高，閩東電力拉升觸板，晶科科技、杭州熱電此前漲停，協鑫能科、江蘇新能、大連熱電、新中港等漲幅居前。豬肉板塊買盤仍在，新五豐、天康生物等多股漲停，新希望、溫氏股份跟漲。食品加工板塊持續拉升，甘源食品漲近7%，雙匯發展、龍大肉食、洽洽食品跟漲。快遞概念股個個競速，申通快遞封漲停，韻達股份漲超7%，圓通速遞、華鵬飛、德邦股份等跟漲。
盤中，滬指報3594.98點，漲0.75%；深成指報14497.27點，漲1.03%；創業板報3295.62點，漲0.58%。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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