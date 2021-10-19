【時報-台北電】香港信報報導，大陸國家發展改革委日前表示，經過嚴謹的安全評估後，9月以來允許153座煤礦核增產能每年2.2億噸，其陸續依照核定產能生產，預估第四季可增產逾5000萬噸。　國家發改委也將符合安全生產條件的38座建設煤礦納入「應急保供」範圍，允許階段性釋放產能，合計產能每年1億噸；60餘座煤礦辦理接續用地手續，確保產能穩定釋放，年產能至少1.5億噸。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#發改委 #煤礦 #應急保供

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