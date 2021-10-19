【時報-台北電】因全球主要消費國中國，其房地產龍頭恒大集團的債務危機仍未有緩解，引發需求擔憂，再加上北京更嚴格的碳排放管控，致國際鐵礦石價格下跌，從5月份的創紀錄高位下跌了一半。另外，中國煉焦煤、焦炭期貨因供應困境，則飆升至歷史新高。

周一(10/18) 62%國際鐵礦石價約跌1%，65%國際鐵礦石價約跌0.9%，58%國際鐵礦石價約跌0.9%；美國62%鐵礦石約跌1.04%，而英國62%鐵礦石CFR約跌0.72%。大連期交所11月鐵礦石期約跌1.7%，近月焦煤約漲0.11%，焦炭約漲8.2%；上海期交所近月螺紋鋼約跌3.6%，熱軋板捲約跌0.6%，不鏽鋼約跌1.3%。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）

(時報資訊)

#碳排放 #鐵礦石 #期交所

重要商品行情

（更新：2021/10/19）
紐約近月RBOB汽油
2.4866 +0.00
芝加哥近月黃豆
1221.5 +3.75
芝加哥近月玉米
532.75 +7.00
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紐約近月黃金
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紐約近月輕質原油
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倫敦三個月期銅
10196.00 -85.00
日本近月RSS3橡膠
208.70 -1.60
紐約近月棉花
107.04 -0.29
倫敦三個月期鎳
19997.00 -23.00
倫敦近月布蘭特
84.33 -0.53

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