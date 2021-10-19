【時報-台北電】因全球主要消費國中國，其房地產龍頭恒大集團的債務危機仍未有緩解，引發需求擔憂，再加上北京更嚴格的碳排放管控，致國際鐵礦石價格下跌，從5月份的創紀錄高位下跌了一半。另外，中國煉焦煤、焦炭期貨因供應困境，則飆升至歷史新高。
周一(10/18) 62%國際鐵礦石價約跌1%，65%國際鐵礦石價約跌0.9%，58%國際鐵礦石價約跌0.9%；美國62%鐵礦石約跌1.04%，而英國62%鐵礦石CFR約跌0.72%。大連期交所11月鐵礦石期約跌1.7%，近月焦煤約漲0.11%，焦炭約漲8.2%；上海期交所近月螺紋鋼約跌3.6%，熱軋板捲約跌0.6%，不鏽鋼約跌1.3%。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）
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