【時報記者王逸芯台北報導】MCU(微控制器)設計廠盛群(6202)，今(19)日舉辦年度新品發表會，總經理高國棟指出，目前明年度的接單已經達70~80%，目前預計增加的5%晶圓產能還可應付，但會積極爭取，希望有機會可以將見底的庫存補上，畢竟今年在「生吃都不夠」的狀況下，庫存已經見底。

MCU今年市況大好，盛群前9月營收已經創下歷史新高，高國棟表示，盛群明年接單已經有70~80%，現在看到明年，只要大環境變化不大，盛群表現就可以符合預期。

面對市場最關心的晶圓問題，高國棟表示，明年可以爭取到的晶圓量將較於今年會成長5%，對於現在約70~80%的接單是可以應付的，但還是會持續積極爭取，如果晶圓廠有新產能的話，則會再往上增加，但他也說到，在產能緊張下，今年庫存消化的差不多，在「生吃都不夠」的狀況下，庫存已經見底，希望明年有機會可以補足庫存，也會比較保險。

敏感的漲價問題，高國棟則回的保守，他指出，MCU微控制器蘊含很多技術服務，對產品價格都有很深的考量，盛群不會完全將晶圓廠的反應給客戶，但以毛利率來看，盛群有著IC行業該有的利潤。

被問到全球塞港以及大陸限電問題，高國棟表示，以塞港問題來說，目前對盛群影響不大，因塞港的影響主要還是落在終端，盛群對客戶群需要出貨的IC，「該出的貨品已經都出了，現在客戶端多已經在準備明年」；至於限電，他則說，後續還是要看限電措施是長期還是短期，假設變成長期則對供應IC端的盛群多少有影響，預計第四季市場相較先前的緊湊可能緩和下來，但也只是會回復到以往水平，換言之，營運動能還是相當強勁。

盛群看好明年在RF(射頻)、安防、健康量測、無刷馬達、32位元標準MCU都會穩定增長，市場拓展上，盛群一直以來持續在耕耘歐美市場，且歐美市場的應用、涵蓋面很廣，營收比重相較去年約10%，另外，中南美、印度也已經在做，表現也不錯，且東南亞走、中東、俄羅斯也有不少客戶群，盛群明年會在既有的客戶、通路會繼續努力。

值得一提的是，今年第二季印度疫情標上高峰，現在已經趨緩，盛群當地目前依舊採用居家上班，但今年業績表現還是比去年成長，沒有受到疫情影響。

(時報資訊)

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