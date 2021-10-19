台股今(19日)開高走高，晶圓雙雄帶頭衝，ABF載板三雄股價勁揚，欣興、景碩亮燈漲停，終場加權指數以16900.67點作收，大漲195.21點，成交值2653億元，台積電尾盤站上600元，上漲10元，漲幅1.69%。

美股科技股周一走揚，台股以16791.12點、上漲85點開出，台積電開盤大漲8元，以598元開出，股價開高走高，終場收在600元，貢獻大盤指數約80點；聯電盤中來到59.9元，收盤上漲1.2元，收在59.6元，漲幅2.05%；聯發科盤中站回900元，最後收在898元，上漲31元，漲幅3.58%。

外資報告大幅上調欣興目標價，ABF載板三雄早盤勁揚，欣興、景碩都攻上亮燈漲停，欣興收在141.5元，景碩收在237.5元，南電也有9.34%的漲幅，以450.5元作收，成為今日人氣焦點，帶動電子股走高，引領指數大漲。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意