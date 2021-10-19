【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:30，加權指數205.97點，漲3.56點；總計517家漲、170家跌、82家持平；委買3916896張、委賣2277616張；總成交值911.33億元。

(時報資訊)

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