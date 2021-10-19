【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數16900.67點，漲195.21點；總計680家漲、230家跌、90家持平；委買16757296張、委賣10692858張；總成交值2653.78億元。

(時報資訊)

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