搭配中央振興五倍券，嘉義市民本月30、31日就可以領取振興消費2000元現金，嘉義市政府表示，本月23日由里鄰長、里幹事將「嘉義市振興消費金發放通知單」、「嘉義市振興消費金領取通知單及委託書」送至家戶，25日以後若沒有收到或遺失這2張通知書，逕洽東、西區公所。
嘉義市政府民政處表示，「發放通知單」裡有4項重要資訊，發放所編號、發放所名稱與地址、領取消費金2000元現金的日期與時間、里（鄰）別，不同里鄰別有不同的發放所，請市民依照通知單註明的地點，前往領取。
還有為了避免人潮群聚，並減少民眾排隊等待的時間，通知單特別記載「領取消費金2000元現金的日期與時間」，10月30日上下午、10月31日上下午各安排不同時段，請市民依照時間前往領取。
在「領取通知單及委託書」裡，市府已列印該戶符合領取2000元資格者的姓名與編號，依照注意事項填寫，在10月30或31日帶著「領取通知單及委託書」與身分證、印章、相關證明文件前往發放所領取。
民政處表示，若25日後沒有收到這2張通知文件，或萬一遺失，直接洽詢東、西區公所採取補救措施。
(時報資訊)
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