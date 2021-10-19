政府官員多次表達台灣參與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）機率大，但日本台灣交流協會首席副代表星野光明昨天表示過於樂觀，對此，國發會主委龔明鑫19日表示，星野的發言是出自好意，鼓勵台灣可以更積極和會員國進行雙邊洽商。
龔明鑫上午出席2021 NEXT BIG Award Ceremony，面對媒體詢問星野光明的發言時指出，他和星野很熟，兩人常常見面，星野私下告訴他，派駐台灣來最重要的工作就是協助台灣加入CPTPP，他聽了很感謝、感動，因為有這麼多國際友人協助台灣加入國際區域組織。
龔明鑫強調，星野也是好意，鼓勵台灣在加入CPTPP時，可以更積極和會員國進行雙邊洽商，星野的用意是這樣。
對於星野在發言時提到可以參考日本東京大學教授松田康博近日的投書，提到台灣入會最大障礙是台灣自己，龔明鑫說，星野是鼓勵台灣和各會員國進行雙邊洽商，但每個國家都有其關心的部分，因此台灣必須和各國主動洽商。記者追問是否意指福島核食進口問題？龔明強調，雙邊磋商時我們還是堅持三原則，也就是國民健康、科學根據和國際規範。
(時報資訊)
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