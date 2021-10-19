2022年基本工資幅調創下蔡總統任內最高的5.21％，行政院近日也將核定軍公教調薪案。行政院長蘇貞昌今表示，軍公教調薪方向已經定案，不過還是必須尊重軍公教員工待遇審議委員會，但應該會趕在明年1月1日前實施。
2022年基本工資幅調創下蔡總統任內最高的5.21％，行政院近日也將核定軍公教調薪案。行政院評估，2021年經濟成長率5.88％、創11年新高，加上中央政府財政連續三年有賸餘，2022年軍公教調薪幅度將逾3％，經費逾210億元，主計總處將向立法院提出新年度中央政府總預算案修正案。
對此，國民黨立委賴士葆質詢時詢問軍公教調薪案何時能定案，蘇貞昌表示，他已經宣布經濟全民共享，軍公教勞苦功高，所以會往「這方面」努力，但程序必須尊重軍公教員工待遇審議委員會，現在就等委員會召開。
賴士葆追問，軍公教調薪是否能在1個月內定案，否則新增的預算追加，恐怕難以來得及在年底前在立法院完成審議。對此，蘇貞昌強調，調薪的方向已經定案了，還是必須尊重審議委員會，「不能這樣給人家命令」，「但應該會趕在明年1月1日前」，行政院會盡速處理。
主計長朱澤民也表示，相關預算經費都會按照法定程序，等行政院會通過後就會送立法院審議。人事總處人事長施能傑也說，委員會已經在研議中，會儘快處理。
至於軍公教薪資調漲幅度，是否將比照勞工基本工資調整超過5個百分點？蘇貞昌強調，會審酌財政負擔、物價指數，「我們會努力」，至於調漲多少會尊重委員會。
(時報資訊)
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