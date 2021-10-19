台灣高檢署為落實政府「非核家園及綠色能源」施政方針，並排除不肖公務員、民意代表及黑道人物藉機勒索施工廠商，今（18）日下午與經濟部能源局共同召開座談會，強化執法機關與綠能企業的聯繫平台，同時呼籲國人勇於檢舉妨害綠能產業發展相關犯罪，檢舉人最高可獲得1000萬元獎金。
高檢署統計，強力掃蕩「綠能蟑螂」行動，目前已偵辦33案，羈押13人，起訴35人，緩起訴8人，扣案金額3655萬餘元，被告自動繳回金額532萬元，扣押不動產18筆，成果豐碩。另已掌握多家受害廠商及民眾的檢舉情資，將持續積極嚴辦、速辦。
本次座談會由高檢署檢察長邢泰釗主持，除法務部長蔡清祥、檢察總長江惠民，經濟部能源局、台中、台南、高雄3個高分檢、11個地檢署、刑事警察局、海巡署、法務部調查局、廉政署等機關首長，以及台電公司等數十家國內外大型綠能業者也都共同與會。
蔡清祥致詞表示，對台灣而言，發展綠色能源已是不可逆的趨勢，維護綠能產業健康發展，是法務部責無旁貸的責任，透過檢、警、調、廉等積極嚴正的執法，做為綠能企業的後盾，才能藉由能源轉型，帶動綠能科技及產業躍升。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：