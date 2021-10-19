第12期疫苗19日開打，台北市民開始上網預約，發現要打AZ第2劑只能選擇到花博，北市議員吳沛憶19日痛批，這種用場地分流的方式根本是市長柯文哲獨創的整人遊戲，既不便民，更不聰明。北市副市長蔡炳坤強調，因3種疫苗同時開打，要分流在3種場所，以免搞混。
蔡炳坤表示，這次第12期號稱史上最複雜的疫苗接種，3種疫苗同時開打，為了要兼顧、分流，考量莫德納第2劑的年紀稍大，依需求來講，在各個診所就近接種；AZ第2劑以30多歲居多，很多上班族，因此考慮在花博並加開夜間，方便使用；BNT因要抽劑、還要打食鹽水，較複雜，所以安排在各大醫院、聯醫門診部，方便醫事人員工作，若同個地方打2種疫苗會混淆。
吳沛憶表示，她的服務處電話被不滿的民眾打爆，因AZ第2劑只能在花博施打，不能就近選擇場所醫院，十分不便民，上周長輩淋雨排隊的景象還餘悸猶存，若是長者要舟車勞頓才能打疫苗，例如住萬華的長者搭車到花博來回非常不方便。
吳沛憶說，即使是年輕人，跨區打疫苗增加通勤時間也很麻煩，很有可能因此放棄不打，或只能選擇夜間或假日，這樣子「分流」反而變成「匯流」大家為了夜間跟假日的時段搶破頭。
吳沛憶指出，之前發生疫苗日期誤植的事件，看來市長柯文哲很怕又被罵，所以推出獨特的場地分流法，事實上這是把防呆的成本轉嫁給民眾，想不通為何全台都沒問題，就北市狀況百出，北市的醫療院所量能是全台最多，全台北卻只有一處可施打AZ第2劑，北市到時又要把責任推給誰？
(時報資訊)
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