綜合陸媒報導，大陸房地產企業萬達集團旗下萬達商管的上市申請已經獲得中國證監會批准，近期證監會將正式發出H股發行批覆，萬達商管可以進入在香港IPO的實質階段。
這是萬達商管從A股撤退後，萬達集團董事長王健林帶著重組後的萬達商管再次赴港上市。
早在2015年9月，萬達商業就向證監會遞交了招股書。當時萬達商業擬上市的資產以商場（包含商場管理運營）、酒店（包含酒店管理運營）和文旅項目三類為主，房地產屬性濃厚。此後受到房地產調控政策的影響，萬達商業開始調整業務，轉型輕資產，進一步優化其資產屬性。
證監會官網資料顯示，2021年8月20日，證監會國際部披露，已接收珠海萬達商業管理集團股份有限公司提交的「境外首次公開發行股份審批」資料。8月26日，證監會出具補正通知，10月9日證監會接收補正材料。10月11日，材料已經獲得受理，這意味著萬達商管可以向港交所遞交上市申請表格，進入赴港IPO的實質性階段。
(時報資訊)
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