【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:00，加權指數205.83點，漲3.42點；總計492家漲、184家跌、84家持平；委買7347930張、委賣5213423張；總成交值806.04億元。

(時報資訊)

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