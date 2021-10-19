【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數16893.00點，漲187.54點；總計678家漲、227家跌、89家持平；委買29560782張、委賣22345874張；總成交值2287.46億元。

(時報資訊)

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