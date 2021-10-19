辦婚宴究竟能不能回本呢？有女網友辦婚宴一桌宴請1萬7千元，她認為現在物價上漲不如當年，喜宴都很難回本。卻被閨蜜的男友酸人緣差才會難回本，讓女網友相當傻眼。文章分享上臉書後，意外釣出補教名師呂捷回覆：「跟他講『你女朋友上次結婚我包6000欸』」。
一名女網友在Dcard發文表示，她剛辦完喜宴，和閨蜜以及她的男友吃飯聊到婚禮的話題，原PO認為現在辦喜宴很難回本，既使中部價格一桌1萬7，但還要包含化妝、攝影、婚紗、婚禮小物等等，成本本來就蠻高的，沒想到閨蜜男友直接反駁：「不會啊，我上次包給朋友6萬，很好的(朋友)就會這樣包，你應該是沒好朋友吧？人緣不好齁」。
閨蜜男友的言論讓原PO相當傻眼，文章一出也引起討論，Dcard將此文分享上臉書後，竟釣出名師呂捷留言：「跟他講『你女朋友上次結婚我包6000欸』」。幽默回應讓大家笑翻。
其他網友也紛紛表示，「說真的，假如我結婚有人包6萬給我，我會想翻臉」、「包6萬都講講而已啦，搞不好只包油飯雞腿回去而已」、「看個人經濟狀況吧？回本是比較難」、「包太多都會怕對方回禮壓力大，最多還是包給姊妹3600而已」、「所以我一直鼓勵人們不要結婚」、「多結幾次就可以啦」、「叫他馬上辦一場來看看啊」、「這男生就是在吹噓而已，6萬是親戚在包的」。
(時報資訊)
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