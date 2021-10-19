蘋果周一舉行第二場秋季發表會，推出全新Macbook Pro、AirPods 3等新品，不過有網友眼尖發現，蘋果同步上架周邊商品，發現新推出的全新擦拭布竟要價590元，引起熱烈討論。
蘋果在官方商城上架新款擦拭布，採全白設計右下角有蘋果Logo，官網強調該擦拭布，由不會造成磨損的柔軟材質製成，可安全有效地清潔任何Apple顯示器，包括nano-texture玻璃，適用的產品包括全系列iPhone、iPad、 Mac甚至是Apple Watch等規格都可以使用。
消息一出引起PTT網友熱烈討論，不少人開玩笑表示，布的成本可能只有90元，但光蘋果Logo就高達500元，「蘋果Logo500+布90=590，笑死」、「59都嫌貴的東西賣到590」、「擦拭布:590，蘋果信仰：無價」、「所以年底會發表擦拭布Pro、擦拭布Max，期待」、「等了好幾年，終於可以換我家破抹布了。」
此外，有網友分享自己下訂擦拭布的截圖，現在訂購要等到11月17日之後才會到貨，「坐等開箱，看到底多厲害哈哈」、「蘋果真香，好想看大家開箱擦拭布」、「神奇魔布，好期待喔」、「有MFI認證的布，不是那麼簡單」、「快笑死，好市多500可買30條。」
值得一提的是，蘋果官方先前曾介紹清潔Apple系列產品的要點，蘋果強調，需要使用柔軟、不起毛絮的布輕輕擦拭無孔表現，避免使用粗糙布料、毛巾、紙巾或類似物品。
(時報資訊)
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