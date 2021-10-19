台北市豪宅大洗牌，不少新豪宅創新高價，最高成交紀錄均站上200萬元大關，其中「元利信義聯勤」、「西華富邦」有元利家族、張忠謀家族加持，穩居200萬豪宅寶座，位於信義區的「琢白」亦是星光閃閃，有「麻吉大哥」黃立成、陳怡蓉，以及向佐、郭碧婷夫婦為社區增添光彩，大倉久和陳家、航海王之一的長榮家族也不約而同砸下近4億元買進台北市中山區「頂高豪景」各2戶。

591房屋交易網新聞組組長畢務潔表示，高資產族群買房，跟你我想的都不一樣，除了絕佳的地段環境外，更多是為了身分地位的象徵，特別是在台北市就有不少名人聚落，富豪出手不只是看房更是看鄰居，然而藝人名流入住，也有助穩定買氣及價格，並且把豪宅住成「名宅」。

像位於中山區大直的「西華富邦」為地上42層超高豪宅，為大直水岸首屈一指之地標建築，採用萬豪酒店頂級管理服務，部分高樓層面向可眺望水岸景色，吸引不少富豪入手，除了半導體教父張忠謀家族持有2戶以外，萬豪酒店劉文治家族、富邦集團蔡福安家族、印尼紡織大王宋家、聯華神通集團苗豐強等也都是該社區住戶，今年上半年已經交易12筆，暫居豪宅交易王。

另外，大安區「元利信義聯勤」成屋後以單價299萬元一舉衝上台北豪宅之首，而且200萬身價也受到官方認證，該案不僅在2020年奪下北市十大單價7個名次，元利建設總裁林敏雄及其大公子力挺自家建案分別買下，糖果大王徐福記家族、歌唱天后江蕙也是知名住戶，據傳周杰倫也買下一戶送給愛妻昆凌。

畢務潔也指出，觀察實價資料，可看出富豪置產不單只有在大安、信義傳統蛋黃區，中山區也是許多好野人的首選，除了「西華富邦」，同時受到大倉久和陳家、航海王長榮青睞的「頂高豪景」也是富豪們包層之社區。

「頂高豪景」規劃地上22層、地下6層，單層雙拼，每戶約146坪，目前為南京東路一段成交單價最高之豪宅個案，最高單價為15樓2戶，每坪達147萬元，正是長榮集團張榮發三子張國政之妻所持有，而19樓2戶則被大倉久和陳家包下。

畢務潔認為，富豪們買房不只看產品規劃及地段，同時也是買鄰，用同為鄰居的情感連結，或許未來在商業上會有更多合作的機會，創造其他的可能性。

(時報資訊)