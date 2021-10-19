港股19日開高走高，華盛證券高級分析師Louis表示，港股早上高開61點後，曾收窄升幅至僅升48點，之後科技股及新經濟概念股出現買盤吸納，恒指逐步擴大升幅至最多升398點，最高來到25,808點。截至午盤，恒生指數漲1.18％，報25,708.52點。國企指數漲1.41％，報9,097.88點。紅籌指數漲0.75％，報3,877.67點。
恒生科技指數漲超2％。成分股中，嗶哩嗶哩漲超12％，摩根士丹利予嗶哩嗶哩超配評級，目標價100美元；快手漲近8％，公司與NBA中國宣佈達成多年戰略合作夥伴關係；小米漲近5％，小米19日召開投資者會議，雷軍表示小米汽車預計2024年上半年量產。
個股表現方面，乳業股集體上漲，原生態牧業漲14％，現代牧業漲超14％，中國飛鶴漲超7％。
(時報資訊)
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