【時報-台北電】19日陸股三大指數漲跌不一，滬指早盤維持震盪偏強走勢，創指漲幅一度擴大至1%站上3300點，隨後衝高回落翻綠。白酒概念股開盤反彈，煤炭概念股拉升走強，儲能板塊表現強勢，豬肉板塊漲幅居前。鈉離子電池股強勢拉升，山東章鼓、聖陽股份大漲，欣旺達、鵬輝能源、華陽股份跟漲。市場前景不明，資金分歧較大，個股漲跌參半。午間收盤，滬指漲0.7%，報3593.23點；深成指漲0.93%，報14482.91點；創指漲0.62%，報3296.87點。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#陸股 #滬指 #白酒概念股

主要市場指數

紐約道瓊
35258.61 -36.15(0.10%)
05:05
S&P500
4486.46 +15.09(0.34%)
05:05
Nasdaq
15021.81 +124.47(0.84%)
05:16
費半指數
3338.78 +24.37(0.74%)
05:16
日經225
29215.52 +190.06(0.65%)
14:15
南韓KOSPI
3029.04 +22.36(0.74%)
17:03
香港恆生
25787.21 +377.46(1.49%)
16:08
上證指數
3593.15 +25.02(0.70%)
15:00
深圳成指
14499.77 +149.75(1.04%)
16:29
英國FTSE
7209.56 +5.73(0.08%)
19:31
法國CAC
6677.76 +4.66(0.07%)
19:31
德國DAX
15498.26 +23.79(0.15%)
19:31

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