大陸近期不樂觀的房企融資環境，又面臨評級機構的一陣逆風。10月18日國際評級機構穆迪下調大陸多家房企的企業評級，包括綠地控股、陽光城、中國奧園、佳兆業、祥生控股集團、富力地產、中梁控股等7家。從穆迪最新報告觀察，如此密集下調房企評級，出自於對房企未來銷售、融資前景的不樂觀。
據第一財經報導，之前花樣年等出現償債風險的房企，大多逃不過被機構下調評級。在骨牌效應下，行業的融資情緒也被違約事件影響，進而導致更多房企陷入發債艱難、評級下調的命運。但是1天內有如此多家同時遭下調，還是首次出現。
實際上，根據稍早彭博整理的數據顯示，今年前3季，國際3大評級機構包含標普、穆迪、惠譽，對陸資房地產發行人的降級次數是升級次數的3倍、創2016年以來最高，累計降級次數91次超過去年的兩倍，更是有紀錄以來的最多。
(時報資訊)
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