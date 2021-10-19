【時報記者張漢綺台北報導】受惠於新客戶新產品開始出貨，端子廠胡連(6279)9月合併營收回升到4.17億元，為今年2月以來新高，近期大陸地區供電不穩定，為汽車傳統第4季旺季增添變數，目前胡連大陸廠區營運正常，且東南亞疫情趨緩，若無重大意外，今年第4季仍有機會優於第3季，全年營收可望創下歷年新高，今天盤中股價強勢漲停。

胡連主要產品為車用端子連接器/護套/保險絲盒，公司現有台北、大陸南京/東莞及越南四個廠區，其中南京廠為主力廠區，客戶則以大陸自主品牌車居多，公司近幾年亦積極佈局東南亞、歐洲等地區車廠，在印尼成立印尼子公司，搶攻汽機車連接器市場。

儘管今年以來IC缺料及東南亞疫情衝擊全球汽車產銷，不過胡連因市佔率持續提升，業績無畏大環境不利因素逆勢成長，雖然近來大陸地區缺電問題嚴重，各地方政府陸續調漲工業用電價，且重點區域常見供電不穩定，但胡連南京廠區及東莞廠區運作正常，原本受疫情影響的越南廠區狀況也不錯，應可避免外在環境對第4季生產的影響。

第3季為傳統淡季，胡連因新客戶產品出貨逐步放量，第3季合併營收11.57億元，僅季減1.28%，累計前9月合併營收為34.85億元，年成長46.39%。

展望第4季，胡連表示，雖然供應鏈變數不少，但公司接單狀況良好，若無重大意外，第4季仍有機會優於第3季，不排除挑戰比去年同期好，全年營收可望創下歷年新高。

(時報資訊)

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