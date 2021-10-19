【時報記者林資傑台北報導】蘋果第二場秋季發表會宣布推出新一代AirPods 3，投顧法人指出由於結構設計改變，對IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)有利，且載板產業展望維持樂觀，看好南電明年營運成長動能，維持「買進」評等、目標價529元。
此外，美系外資亦出具報告看好載板三雄後市，維持南電「買進」評等、目標價自635元調升至666元。南電股價近期9月底觸及484元新高後拉回388.5元，在內外資同步看讚後市下，今（19）日開高後放量飆升9.71％至452元，鄰近午盤維持逾9％漲幅。
蘋果19日凌晨舉行第二場秋季發表會，推出新一代AirPods 3。投顧法人指出，AirPods 3更改過去採用軟硬結合板結構，改採軟板＋系統級封裝（SiP）結構，預估SiP載板供應商南電在持續搶攻同業市占下，營運將受惠新款耳機發表。
此外，投顧法人持續看好載板產業後市，認為南電三大產品中，ABF載板在多晶片封裝趨勢、AI、高速運算（HPC）帶動下將持續供不應求，在平均售價（ASP）上漲配合新產能開出挹注下，預估明年營收可望成長達49％、對整體營收貢獻提升至59％。
而BT載板部分，南電預計明年首季開出約20％新產能，且市場供需仍維持健康態勢，投顧法人看好明年營收可望成長18％。整體而言，看好明年南電整體營收可望成長達28％，產品組合優化帶動毛利率上看34％，維持「買進」評等、目標價529元。
美系外資則出具報告看好載板三雄後市，預期在4大因素推動下，南電ABF載板平均售價（ASP）在第四季及明年上半年將分別季增8％、2％，且可望維持強勁趨勢。BT載板價量需求同步看優，預期明年平均售價可望上漲7％。
雖然中國大陸限電措施造成不確定性，但美系外資假設明年遭要求每周停產1天狀況下，對南電獲利預期影響僅3％，且電力成本僅占營收3～5％，即使整體電力成本上漲20％，在不轉嫁給客戶情況下，預估對毛利率影響僅0.1～0.3個百分點。
整體而言，美系外資認為儘管對中國大陸限電隱憂仍在，但南電穩健獲利趨勢基本上應維持不變，將2021～2023年獲利預期分別調升5％、5％、4％，維持「買進」評等、目標價自635元調升至666元。
(時報資訊)
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