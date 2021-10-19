源源不斷資金堆疊的不動產市場，19日又出現一個募資大案！星展集團及台北富邦銀行統籌主辦富樂國際6.6億美元聯貸案完成簽約，獲得20家銀行踴躍參貸，超額認購率達1.75倍，成為2021年不動產開發商在台募集規模最大美元聯貸案。
富樂國際為鼎固控股設於香港的轉投資公司，本案由北富銀擔任額度及擔保品管理銀行，資金將用於支應富樂國際償還既有金融借款及充實營運週轉金。
星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，鼎固是星展集團長期合作的重要夥伴，具有豐沛產業資源、卓越經營團隊及穩健之財務結構，能適時應對外在環境變化，充分掌握市場脈動。期待鼎固未來能開展更多不動產市場相關計畫，再創營運佳績。星展集團在不動產金融交易具有深厚經驗與卓越績效。
鼎固早在2001年即赴大陸投資成立北京鼎固房地產開發，其後陸續於上海、重慶等地開枝散葉，並於2012年12月成功回台上市，目前為台灣營建業中資本額最大的公司，也是台灣第一家主營大陸房地產回台上市公司。鼎固擁有穩健的財務結構，2020年剔除預收款後的資產負債率53 %、淨負債率77% 及現金短債比1.89倍，並嚴守專注本業之經營策略，持續創造穩定成長，帶動本次銀行團踴躍參與聯貸的熱潮，也顯示市場看好鼎固發展前景。
富樂國際旗下開發項目包括黃浦日月光中心與上海嘉定造鎮項目，前者是由大型高檔餐飲及購物中心的「日月光中心廣場」與結合甲級辦公樓及服務式公寓所組成的綜合體商業地標；後者為鼎固在上海的第二個旗艦項目，嘉定造鎮計畫圍繞上海地鐵「嘉定北站」為中心，採軌道式經濟地產開發，打造結合商辦大樓、商場、住宅、酒店等為一體的複合式建案，建設完成後，可望帶動周遭商業活動與地產價值。?
(時報資訊)
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