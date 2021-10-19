A股三大指數19日開盤漲跌不一，滬指早盤維持震盪偏強走勢，創指漲幅一度擴大至1％站上3,300點，隨後衝高回落翻綠。類股方面，白酒概念股開盤反彈，煤炭概念股拉升走強，儲能類股表現強勢，豬肉類股漲幅居前。總體而言，近期市場主線仍不明朗，資金分歧較大，個股漲跌參半。

截至午間收盤，滬指漲0.7％，報3,593.23點；深成指漲0.93％，報14,482.91點；創指漲0.62％，報3,296.87點。

從盤面上看，豬肉、鈉離子電池、儲能相關類股漲幅居前。旅遊、教育、房地產類股跌幅居前。

(時報資訊)

#滬指

主要市場指數

紐約道瓊
35258.61 -36.15(0.10%)
05:05
S&P500
4486.46 +15.09(0.34%)
05:05
Nasdaq
15021.81 +124.47(0.84%)
05:16
費半指數
3338.78 +24.37(0.74%)
05:16
日經225
29194.15 +168.69(0.58%)
13:16
南韓KOSPI
3026.64 +19.96(0.66%)
13:16
香港恆生
25715.78 +306.03(1.20%)
13:21
上證指數
3592.85 +24.72(0.69%)
13:21
深圳成指
14470.01 +119.99(0.84%)
13:21
英國FTSE
7203.83 -30.20(0.42%)
10/18
法國CAC
6673.10 -54.42(0.81%)
00:05
德國DAX
15474.47 -112.89(0.72%)
10/18

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