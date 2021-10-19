【時報記者沈培華台北報導】倫敦金屬交易所(LME)基本金屬價格周一持穩高點，期鎳仍在近2萬美元，也帶動近期大陸不鏽鋼市況增溫，後續有機會引領台灣市場進一步增溫；隨著第三季鎳價以及不鏽鋼價續漲，可望支撐業者第四季營運維持高檔。
上周五(15日)LME基本金屬再度強漲，其中銅價突破1萬美元，創下2016年以來的最大單周漲幅，也帶動基本金屬價格全數上漲。周一，期鎳小跌23美元，為每公噸19,997美元。
上月倫敦金屬交易所(LME)鎳價震盪，回落至每噸約1.9萬美元；不鏽鋼上游大廠燁聯(9957)10月不鏽鋼板材盤價仍再度大漲，內銷304系每公噸調漲7,000元、430調漲4,000元、316L為平盤。外銷方面，304系大漲200~250美元，430系每噸漲50~100美元。
隨著本月以來鎳價大漲，可望帶動不鏽鋼價續揚，若後市買氣逐步提升，助益不鏽鋼廠第四季營運更旺。
受惠不鏽鋼市況熱絡，彰源(2030)、允強(2034)、運錩(2069)等業者第三季營收均攀高。其中，彰源第三季合併營收39.57億元，季增5.39%，且創新高，允強第三季營收達53.05億元，季增19.74%，且創近13季高點。
市場需求回升，不鏽鋼市況續旺，彰源第三季合併營收39.57億元，季增5.39%、年增43.22%，單季營收改寫歷史新高；前9月合併營收106.91億元，年增38.35%。彰源上半年稅後淨利4.03億元，EPS 1.44元，已賺贏前兩年全年。展望第四季，公司因為保有一些低價原料庫存，可望持續受惠鋼價逐步走揚，加上從接單到出貨大約遞延1~2個月，有利支撐第四季營收、獲利保持在高檔。
允強第三季營收53.05億元，季增率19.74%，並改寫近13季高點。前9月營收131.27億元，年增34.6%。法人預估，今年受惠價、量走揚，允強第三季獲利可望優於第二季，第四季亦可望撐於高檔，全年獲利也可比去年穩健成長。
不鏽鋼廠運錩9月營收再創新高，達15.15億元，年增138%，第三季營收亦再創新高，季增17.64%；今年前三季營收達百億元，年增93.78%，也是歷史新高紀錄。運錩第二季每股淨利1.11元。上半年每股淨利1.76元，比去年同期由虧轉盈。
展望第四季，隨著不鏽鋼價續漲，低價庫存還有一定的量，並預期外銷海運費變數降低，台灣廠營運穩健發展；至於大陸方面的限電政策較不確定，目前影響不大，但若供給減少是否帶來利多仍待後續觀察。整體來看，第四季業績可望維持高檔水準。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：