【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在通膨壓力趨緩，韓企獲利穩健以及半導體雙雄上漲帶動，19日韓股走高。目前，大盤在3,027.23點，漲20.55點或0.68%，2021年迄今，已漲5.34%。同時，韓元升值，公債殖利率則下降。

　三星電子漲0.85%，SK海力士漲0.62%，LG化學漲0.97%，Naver也漲2.52%。

　Bookook證券認為，油價未再創新高下，科技股因此受益，還有市場也在等待20日要公布的韓國貿易方面的數字。

　美元兌韓元的價位在1,181.2，韓元升0.54%，2021年到目前為止，韓元已貶值8%。

　韓國3年期公債殖利率跌1.4基本點至1.859%，10年期的也跌1.7個基本點至2.382%。

(時報資訊)

#韓股 #KOSPI

主要市場指數

紐約道瓊
35258.61 -36.15(0.10%)
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S&P500
4486.46 +15.09(0.34%)
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Nasdaq
15021.81 +124.47(0.84%)
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費半指數
3338.78 +24.37(0.74%)
05:16
日經225
29194.15 +168.69(0.58%)
13:16
南韓KOSPI
3026.64 +19.96(0.66%)
13:16
香港恆生
25715.78 +306.03(1.20%)
13:21
上證指數
3592.85 +24.72(0.69%)
13:21
深圳成指
14470.01 +119.99(0.84%)
13:21
英國FTSE
7203.83 -30.20(0.42%)
10/18
法國CAC
6673.10 -54.42(0.81%)
00:05
德國DAX
15474.47 -112.89(0.72%)
10/18

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