【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在通膨壓力趨緩，韓企獲利穩健以及半導體雙雄上漲帶動，19日韓股走高。目前，大盤在3,027.23點，漲20.55點或0.68%，2021年迄今，已漲5.34%。同時，韓元升值，公債殖利率則下降。
三星電子漲0.85%，SK海力士漲0.62%，LG化學漲0.97%，Naver也漲2.52%。
Bookook證券認為，油價未再創新高下，科技股因此受益，還有市場也在等待20日要公布的韓國貿易方面的數字。
美元兌韓元的價位在1,181.2，韓元升0.54%，2021年到目前為止，韓元已貶值8%。
韓國3年期公債殖利率跌1.4基本點至1.859%，10年期的也跌1.7個基本點至2.382%。
(時報資訊)
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