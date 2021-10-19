全訊（5222）及宜新實業（4440）初上市（IPO）公開承銷於今（19）日公開抽籤，抽籤結果中籤率各為0.81％及1.16％，預計10月25日各以每股104.49元及38元上市。

全訊IPO共計公開承銷1,406張，每一位投資人可申購1張，主辦承銷商為台新證券，共計將募集1.47億元，此次參與公開承銷抽籤的合格件數為171,603件，今日公開抽籤結果中籤率為0.81％。

宜新實業公開承銷為1,859張，每一位投資人可申購1張，主辦承銷商為福邦證券，預計共募集7,064萬餘元，此次參與公開承銷抽籤合格件數計有159,783件，中籤率為1.16％。

(時報資訊)

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