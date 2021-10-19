【時報編譯張朝欽綜合外電報導】全球風力發電領導廠商Iberdrola周一指出，將對英國東部海岸的北海區域投資60億英鎊(約82億美元)，興建離岸風力發電場。
該西班牙能源集團表示，將對東Anglia樞紐區域進行投資，其風力渦輪機發電能量將來到32億瓦的電力，未來可為270萬戶家庭進行供電。
把風力渦輪機放在海上，讓發電機能夠接受較高的風速，而不受陸上任何障礙物的影響，這是一些世界大型經濟體實行減碳計畫的一個關鍵要素。
而該風電投資案能否成行，將取決於英國政府是否能批准項目，以及合約中的保證價差，該價差將保證該風電產出的最低價格。
Iberdrola已經承諾在2020至2025年間投資英國100億英鎊。
英國計畫到2030年離岸風電的裝機容量為400億瓦，高於目前的104億瓦。Iberdrola則透過蘇格蘭電力公司在英國進行交易；Iberdrola於2007年收購了該公司。
(時報資訊)
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