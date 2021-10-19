蘋果秋季新品連發，帶動蘋果股價收漲，領軍美國科技股拉升翻紅，再加上鴻海（2317）科技日MIH平台發表電動車，雙重題材發酵，PCB股今（19）日由ABF載板三雄領頭衝漲停或逼近漲停，PCB股族群樂翻天。
ABF三雄外資法人頻送秋波，今天有景碩及欣興攻上漲停，尤其景碩一早攻上漲停並鎖死，表現最強勢，股價最高南電則攻堅至452元只差1元漲停。
此外，近來有漲價題材加持的上游銅箔基板廠台光電也拉出大漲6％以上的長紅棒，另鴻海集團股、股價估值明顯偏低的臻鼎-KY，以及蘋概股的金像電、定穎等，今天股價也大漲逾3％，華通、健鼎、嘉聯益、台郡等都上漲1～2％。
(時報資訊)
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