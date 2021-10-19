大陸地產商恒大集團出售資產求現再生波！新聞資訊網站REDD引述消息人士透露，恒大擬向合生創展出售旗下恒大物業 51％股權的交易，傳出目前談判已暫停，原因是交易並未獲得廣東省政府支持。上述三家公司皆在港交所上市，自月初宣布擬進行交易後停牌至今。

REDD報導，目前恒生和合生創展皆未回應上述消息，廣東省政府辦公室電話也未有接聽。

值得關注的是，這並非廣東省政府首度傳出干預恒大出售資產。早前市場傳出恒大擬出售灣仔恒大中心予越秀地產，代價17億美元，但路透15日時引述消息人士透露，基於恒大財務狀況複雜，因此越秀放棄收購恒大中心。且消息人士稱，越秀於8月底收到廣東省政府的建議，要求其暫停收購恒大中心，因廣東省政策希望掌握恒大出售資產後，套現所得的資金用途。

在本月初時，大陸媒體引述消息人士指出，合生創展擬收購恒大物業約51％股份，獲恒大物業控股權，當時市場上對交易金額傳出兩個版本，分別為逾人民幣（下同）400億元及逾200億元。不過之後陸媒將400億元的交易金額改為估值。

(時報資訊)