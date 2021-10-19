美財報周由科技股接棒登場，加上蘋果（APPLE）線上特別活動舉行後、股價上漲逾1％，美股除了道瓊微幅下跌外，三大指數皆收紅，也激勵台股表現，台指期19日延續前一日夜盤漲勢，目前大漲逾200點，暫報16,942點，萬七近在咫尺，加權指數目前也上漲188點，暫報16,893點，惟成交量目前仍不到2,000億元，僅1,879億元。

據第一金投顧晨訊指出，目前盤面觀望、量能仍然不足，上周五（15日）大漲後化解了破底危機，本周有望持續上漲至萬七，但近期上漲後碰到17,000點以上的大量套牢區，需要時間化解。績優股整理中將是買點，以業績成長強勁、且法人站在買方者優先，目前半導體、半導體設備、解封相關、內需相關、電子標籤、車用半導體等產業展望樂觀，可從相關龍頭個股布局。

(時報資訊)