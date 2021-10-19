電磁相容性（EMC）元件解決方案與取得認證的一站式服務大廠穩得（6761）配合上櫃前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股2,164張，其中1,472張將在19～21日進行競價拍賣，底價為61.82元，預計25日辦理開標。
穩得主要業務為自有品牌及代理國際知名品牌電磁相容（EMC）及線路保護元件銷售，以及提供顧問式服務及認證測試。營收比重上，穩得第二季元件銷售約占九成、認證服務一成左右。
至於穩得實驗室認證業務雖非主要營收來源，卻是落實一站式服務及業績得以年年成長的重要一環，穩得實驗室提供「電磁相容EMC」、「無線射頻RF」及「安全規範Safety」的測試與認證，擁有多國轉證服務，認證範圍涵蓋五大洲。
全球合規的電子產品都必須通過相關的測試與認證，且更換EMC元件的廠牌及規格也需重新認證，穩得同時兼具元件銷售、專業顧問及發證實驗室的資格，因此可提供客戶整體解決方案並協助取得認證報告，站穩市場優勢，且在電磁相容、線路保護產品到整流相關元件等產線齊全，更能直接強化與客戶之間的黏著度。
此外，穩得也與IC設計公司合作，協助終端客戶IC周邊的線路保護設計布局，從源頭就規畫導入穩得元件。從產品開案前期的線路規劃與設計，中期EMC零件供應與產品完整偵錯服務，加上後期產品順利取證等，穩得提供全球罕見的EMC一站式服務。
根據全球知名調研機構GII所做的研究報告顯示，EMC市場在2019～2027年間可望以年複合成長率7.3％的速度成長至34.6億美元，主要動能來自於5G、物聯網等網路相關市場的提升。隨智慧家庭、各種應用聯網等終端電子產品如雨後春筍般的快速成長，所需的EMC元件可望持續增加，推升穩得營運後市。
(時報資訊)
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