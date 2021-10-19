大陸工信部19日最新公布撤銷補貼的能源車款清單，其中，身為大陸造車新勢力之一的電動車廠理想汽車旗下的「理想ONE車型」赫然在列。針對補貼被撤銷，理想汽車回應，該車型從未量產過，撤銷不會影響現款理想ONE的生產和銷售。
理想汽車19日股價也未受上述消息影響，表現平穩。截至11點50分，理想汽車港股報118.4港元，上漲0.94％。
新浪財經報導，工信部公布關於擬撤銷「享受車船稅減免優惠的節約能源，使用新能源汽車車型目錄」和「免徵車輛購置稅的新能源汽車車型目錄」車型名單的公示。經統計，分別有487款和628款車型無產量或進口量，擬從相關目錄撤銷，其中包含理想ONE車型。
36氪報導，理想汽車19日則回應，工信部公告的理想車型從未量產過，公告一年後就取消了，屬於正常。這次撤銷不會影響現款理想ONE的生產和銷售。
(時報資訊)
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