【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在大型科技類股領軍下，19日日股上漲，不過，目前市場的看盤重點，還是放在日企下周即將出爐的財報上。早盤結束時，日經指數收29,213.04點，漲187.58點或0.65%。同時，東證收2,024.05點，漲4.82點或0.24%。

　三井住友DS資產管理認為，大家很關心公司的財報與前景展望，不過日圓走貶以及油價上漲等因素，都會影響未來獲利前景。談到日本公債與美債殖利率方面，由於美國和日本利率在亞洲早盤交易時都走低，市場拋售價值型類股，這就是為什麼金融與汽車類股會疲弱的原因。

　日股科技股中，半導體機台製造商東京威力科創漲2.4%，全球新創投資大戶軟銀漲2.12%，機器人手臂製造商發那科也漲1.59%。

在東證中比重占最大的豐田汽車跌1%，而三菱日聯金融集團也跌 0.74%。

　東交所內航運股漲幅最大，漲3.63%，川崎汽船漲4.18%，日本郵船也漲3.98%。

　至於石油相關類股跌幅最大，下跌3.44%，帝石跌3.37%，日本資源開發更是跌5.19%。

(時報資訊)

#日股

主要市場指數

紐約道瓊
35258.61 -36.15(0.10%)
05:05
S&P500
4486.46 +15.09(0.34%)
05:05
Nasdaq
15021.81 +124.47(0.84%)
05:16
費半指數
3338.78 +24.37(0.74%)
05:16
日經225
29194.15 +168.69(0.58%)
13:16
南韓KOSPI
3026.64 +19.96(0.66%)
13:16
香港恆生
25715.78 +306.03(1.20%)
13:21
上證指數
3592.85 +24.72(0.69%)
13:21
深圳成指
14470.01 +119.99(0.84%)
13:21
英國FTSE
7203.83 -30.20(0.42%)
10/18
法國CAC
6673.10 -54.42(0.81%)
00:05
德國DAX
15474.47 -112.89(0.72%)
10/18

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