【時報-台北電】台北股市櫃買市場12:00，加權指數205.94點，漲3.53點；總計482家漲、175家跌、91家持平；委買7155080張、委賣5002237張；總成交值676.36億元。

(時報資訊)

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