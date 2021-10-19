【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數16911.12點，漲205.66點；總計680家漲、214家跌、92家持平；委買28626374張、委賣21431736張；總成交值1965.73億元。

(時報資訊)

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